أسعار النفط تبدأ تعاملات اليوم على استقرار بانتظار بيانات التضخم واجتماع أوبك+

2024-05-28 10:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات التضخم لتقييم السياسة النقدية الأمريكية المستقبلية ولقرارات سياسة الإنتاج الصادرة عن اجتماع أوبك+ المقرر في الثاني من يونيو حزيران.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تموز/ يوليو ثلاثة سنتات إلى 83.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0038 بتوقيت غرينتش. وانخفضت عقود آب/ أغسطس الأكثر نشاطا أربعة سنتات إلى 82.85 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر حزيران/ يوليو 96 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 78.68 دولار مقابل إغلاق يوم الجمعة بعدما جرى تداوله خلال عطلة أمريكية دون تسوية.

وارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين في تعاملات هادئة بسبب عطلة رسمية في بريطانيا والولايات المتحدة بعد أسبوع متشائم خيمت عليه توقعات أسعار الفائدة الأمريكية في مواجهة التضخم الثابت.

وقال محلل السلع الأولية لدى راكوتين للأوراق المالية، ساتورو يوشيدا، إنه "يركز المستثمرون على بيانات التضخم الأمريكية لتحديد توقيت تخفيضات أسعار الفائدة"، مضيفا أن السوق تراقب أيضا عن كثب الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها وهو التحالف المعروف باسم أوبك+.

وأضاف "نتوقع أن ترتفع أسعار النفط في الأيام المقبلة بسبب التخفيضات الطوعية المستمرة المتوقعة من قبل منتجي النفط وتزايد احتمالات تيسير السياسة النقدية الأمريكية"، مضيفا أن بداية موسم زيادة معدلات قيادة المركبات في الولايات المتحدة ستوفر الدعم أيضا.

وينصب تركيز الأسواق بشكل رئيسي على تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي.

وتترقب الأسواق أيضا بيانات التضخم الألمانية المقرر صدورها غدا الأربعاء وبيانات التضخم في منطقة اليورو الأوسع يوم الجمعة بحثا عن مؤشرات على الخفض المتوقع لأسعار الفائدة الأوروبية الأسبوع المقبل.

وتتجه الأنظار أيضا إلى الاجتماع القادم عبر الإنترنت لتحالف أوبك+ في الثاني من حزيران/ يونيو.

وسيناقش المنتجون ما إذا كانوا سيمددون تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام. وقالت ثلاثة مصادر من دول أوبك+ إن التمديد محتمل.

المصدر: وكالات