2024-05-28 10:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، عن القاء القبض على على 14 متهماً بقضايا مختلفة بينهم أجانب في محافظتي بغداد وبابل.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "الجهود الامنية التي تنفذها قطعات الشرطة الاتحادية أسفرت عن إلقاء القبض على (10) متهمين وفق المواد القانونية (القتل، السرقة، التهديد، حيازة أسلحة غير مرخصة)".

وأضافت انه "تم القبض ايضا على (4) أجانب مخالفين لشروط الإقامة وذلك ضمن قواطع المسؤولية في جانبي الكرخ والرصافة ببغداد وفي محافظة بابل".

واكدت الوزارة أنه "تم إحالة المتهمين مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة".