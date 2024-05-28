مصرع موظف بصحة ديالى إثر سقوط مركبته في نهر خريسان

2024-05-28 10:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر طبي، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، بمصرع موظف في دائرة صحة محافظة ديالى، إثر سقوط مركبته في نهر خريسان.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" موظفًا في دائرة صحة ديالى لقي حتفه بسقوط مركبته في نهر خريسان قرب بعقوبة اثر حادث سير".

واضاف، ان" الحادث هو الرابع من نوعه خلال الأشهر الأخيرة على طريق زراعي هو الأهم ضمن الجزء الشمالي من بعقوبة والذي يربط قرى الهويدر وخرنابات وصولا الى قرى العبارة".

وتشهد ديالى معدلات عالية لحوادث السير سنويا تصل ضحاياها الى المئات من الضحايا والمصابين.