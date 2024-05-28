2024-05-28 10:30:07 - المصدر: منصة إيشان

شنّت فصائل حزب الله، صباح اليوم الثلاثاء، هجوماً مركزاً على مواقع في شمالي إسرائيل. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، فإن الهجوم كان “نارياً مركّزاً ومن ‏مسافة قصيرة بالصواريخ الموجّهة وقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة”. وأضافت أن الهجوم “استهدف موقع راميا وحاميته وتجهيزاته وتموضوعات جنوده، وحقّق فيه إصابات مباشرة”. إلى ذلك، أفادت الوكالة بأن الجيش الإسرائيلي […]

ظهرت المقالة حزب الله يشن “هجوماً نارياً مُركزا” على مواقع للجيش الإسرائيلي أولاً على ايشان.