حزب الله يشن “هجوماً نارياً مُركزا” على مواقع للجيش الإسرائيلي
2024-05-28 10:30:07 - المصدر: منصة إيشان
شنّت فصائل حزب الله، صباح اليوم الثلاثاء، هجوماً مركزاً على مواقع في شمالي إسرائيل. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، فإن الهجوم كان “نارياً مركّزاً ومن مسافة قصيرة بالصواريخ الموجّهة وقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة”. وأضافت أن الهجوم “استهدف موقع راميا وحاميته وتجهيزاته وتموضوعات جنوده، وحقّق فيه إصابات مباشرة”. إلى ذلك، أفادت الوكالة بأن الجيش الإسرائيلي […]
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