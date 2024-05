شرطة ذي قار تباشر بالممارسة التمهيدية لتمرين القبضة الفولاذية

2024-05-28 10:32:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الثلاثاء، تنفيذ الممارسة التمهيدية لتمرين القبضة الفولاذية. وذكرت القيادة في بيان تلفته شبكة أخبار الناصرية، إنه “تمهيداً لتنفيذ تمرين القبضة الفولاذية تم التنفيذ على الممارسة”، مشيرة الى أن “تمرين القبضة الفولاذية سيتم تنفيذه بناء على توجيهات وزارة الداخلية”. وبحسب البيان، “شارك...

