اليوم .. افتتاح المقر الجديد لرابطة لاليغا في بغداد

2024-05-28 11:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعيفتتح اليوم الثلاثاء المقر الجديد لرابطة"لاليغا"الإسبانية بحضور رئيس الرابطة خافيير تيباس ورئيس وأعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"رئيس رابطة الدوري الإسباني تيباس كان قد وصل أمس الاثنين الى بغداد على رأس وفد رفيع المستوى لحضور مباراة كلاسيكو العراق الذي جمع الزوراء بالقوة الجوية لحساب دوري نجوم العراق، فضلاً عن افتتاح مقر جديد لرابطة اللاليغا الاسبانية "،وأضاف البيان أن "رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال كان في استقبال رئيس رابطة الدوري الاسباني والوفد المرافق له".ونقل عن درجال أن "افتتاح مقر رابطة اللاليغا في بغداد هي خطوة رائدة ستحقق الكثير من الجوانب لكرتنا في المستقبل القريب".