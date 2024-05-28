البصرة تخطط لزراعة الصحراء والذهب الأسود "يرفض" ويسيطر على 45% منها- عاجل

2024-05-28 11:18:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشف مدير زراعة البصرة هادي حسين المزيرعاوي، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، تفاصيل توجه المحافظة لزراعة الصحراء واستغلالها بالحنطة والشعير، مشيرا الى وجود عقود لمساحات بأكثر من مليون و600 الف دونم، الا ان ما يقارب 45% من هذه المساحة ترفض وزارة النفط زراعتها لوجود حقول فيها.

وقال المزيرعاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مديريته ومن خلال عدد من الشركات أرسلت دعوات لزراعة 70 الف دونم من قبل العتبة العباسية و40 الف دونم للعتبة الحسينية، إضافة إلى مزارعين ومستثمرين اخرين أعطيت لهم أراض بمساحات كبيرة في الصحراء"، مبينا ان "المساحات اللي روجت عليها المعاملات وصلت الى اكثر من مليون و600 الف دونم".

وأوضح ان "هناك مشكلة مع شركة نفط البصرة التي رفضت المضي بزراعة قرابة 600 الى 700 الف دونم لأنها أراض نفطية"، مستدركًا: "لكننا سنتوجه الى المحافظة من خلال معاون المحافظ وكذلك مجلس المحافظة وسيكون هناك لقاء مع مدير عام شركة نفط البصرة لإيجاد حلول لهذه المشكلة".

وبين أن "الحشد الشعبي الذي نجح في زراعة البادية بالحنطة والشعير هذا الموسم والموسم السابق، أيضا تعاقدنا معه لاستثمار المناطق الصحراوية في غرب البصرة بالزبير وسفوان"، مبينا ان "هذه الجهات التي لا يوجد تعارض نفطي مع الأراضي الممنوحة لهم أكملت معاملاتهم".

وفي وقت سابق، اكد رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة البصرة، توجه المحافظة لاستغلال الأراضي الصحراوية في الزراعة وتم تنفيذ هذا التوجه بالفعل خلال العام الحالي، فيما أشار الى تعاقد المحافظة على زراعة مليون دونم في الأراضي الصحراوية وسقيها من خلال الابار.



