2024-05-28 11:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أوضح المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن العراق في أعلى قائمة الدول الأكثر تلوثاً، إذ ينتج 23 مليون طن من النفايات يومياً، فيما طالب الحكومة بتخصيص موازنات طارئة لإنشاء مشاريع لتدوير النفايات. وذكر رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي، في بيان تلقته الاقتصاد نيوز أن المواطن يساهم في أكثر من 2 كيلو غرام يومياً من النفايات لتصل نسبة النفايات اليومية إلى 23 مليون طن يومياً مسببة تلوثاً كبيراً في الهواء. وأضاف الغراوي أن العراق والبحرين حلا في المركزين الثاني والرابع على التوالي في قائمة أعلى دول العالم تلوثاً لعام 2023 وفقاً لدراسة أعدتها شركة IQ Air السويسرية المعنية بقضايا تنقية الهواء. وسجلت تشاد، تلوثا بنسبة 89.7 ميكروغرام في المتر المكعب وهي أعلى نسبة تلوث في العالم، وأكثر ب17 مرة من توصيات نقاوة الهواء القياسية التي حددتها منظمة الصحة العالمية ب2.5 جزيء في المتر المكعب. وحل العراق ثانياً ب80.1 ميكروغرام، وباكستان ثالثة ب70.9 ميكروغرام، والبحرين ب66.6 ميكروغرام وبنغلاديش ب65.8 ميكروغرام. وتظهر الدراسة ارتفاع معدلات التلوث في العراق بنحو الضعف خلال عام واحد، من 49.7 في عام 2021_2022 وفي عام 2020 _2021 كان العراق عاشراً في قائمة أعلى الدول تلوثا ب39.6 ميكروغرام. وبحسب تقرير الشركة، بلغ معدل تركيز الجزيئات الملوثة 43.8 ميكروغرام لكل متر مربع بالنسبة للعراق. فيما بلغ معدل تركيز الجزيئات الملوثة في الإمارات 43 ميكروغرام لكل متر مربع. ووفقا للتقرير، تفتخر أيسلندا بأن لديها أنظف هواء في العالم، من بين 100 دولة تم إدراجها بالجدول حيث يبلغ تركيز PM2.5 3.4 ميكروجرام لكل متر مكعب. وأضاف الغراوي أن أسباب تلوث الهواء في العراق عديدة أهمها كمية النفايات اليومية البالغة أكثر من 23 مليون طن يوميا وإلى انتشار محارق النفايات قرب المدن وعدم وجود الطمر الصحي البيئي وعمليات استخراج النفط وحرق الغاز، بالإضافة إلى انتشار المعامل وسط وقرب المدن مثل معامل الطابوق والاسمنت ومحارق المستشفيات. الغراوي طالب الحكومة ووزارتها المعنية والمحافظات بتخصيص موازنات طارئة لانشاء مشاريع لتدوير النفايات وفرزها كما طالب الحكومة باعتبار 30 ايار من كل عام اليوم العراقي لصفر من النفايات الذي اقرته اليونسكو كيوم عالمي في عام 2024 كما طالب باتخاذ كافة الإجراءات لمعالجة نسب التلوث الكبيرة في الهواء باطلاع مشروع الغابات الخضراء وزراعة الصحراء ومعالجة حرق الغاز المصاحب للحقول وتقليل نسبة الاحتباس الحراري في العراق.