الصين واليابان تتفقان على عقد جولة جديدة من الحوار الاقتصادي

2024-05-28 11:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اتفقت الصين واليابان، على عقد جولة جديدة من الحوار الاقتصادي الثنائي رفيع المستوى في أقرب وقت ممكن، بحسب ما ذكره تلفزيون الصين المركزي. جاء ذلك خلال اجتماع في عاصمة كوريا الجنوبية سول بين رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، وكلاهما سيحضران قمة ثلاثية الاثنين 27 مايو أيار، إلى جانب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول. وأعرب لي تشيانغ عن أمله، خلال اللقاء، في أن تتعامل اليابان بشكل مناسب مع قضايا مثل تايوان، وذلك بعد أيام فقط من إجراء الجيش الصيني مناورات عسكرية حول الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي وتعتبرها بكين جزءاً من أراضي الصين. وسجلت قيمة التجارة بين الصين واليابان خلال عام 2022 نحو 335.4 مليار دولار بزيادة 14.3 عن عام 2021، وتعد الصين أكبر شريك تجاري لليابان، واليابان ثاني أكبر شريك تجاري للصين بعد الولايات المتحدة، بحسب بيانات وزارة الشؤون الخارجية اليابانية.