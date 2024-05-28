الدولار يتحرك نزولا في السوق العراقية لليوم الثاني تواليا

2024-05-28 11:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجل سعر صرف الدولار امام الدينار، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، انخفاضا في البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "اسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية سجلت 144.800 دينار مقابل كل 100 دولار".

وأضاف، أن "اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 145.750 دينارًا، بينما بلغ الشراء 143.750 دينارًا لكل 100 دولار".

ولا تزال اسعار الدولار تحلق في السوق الموازي بفارق كبير عن سعر الصرف الرسمي، حيث بلغت الأسعار حوالي 147 الف دينار لكل 100 دولار، اي بفارق 15 نقطة عن السعر الرسمي البالغ 132 الف دينار لكل 100 دولار.