بعمليات نوعية.. القبض على ثمانية متهمين بجرائم "الخطف" في بغداد

2024-05-28 11:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، عن القاء القبض على ثمانية متهمين بجرائم "الخطف" في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بعد استحصال أوامر القبض القضائية وبعمليات نوعية منفصلة تمكنت مفارز خلية مكافحة الخطف بالاشتراك مع عدد من الأجهزة الامنية من اعتقال (8) متهمين وفق المادة 421 ق.ع خطف".

وأضافت ان "العمليات تمت بعد استدراجهم لكمائن محكمة نصبت لهم في مناطق (حسينية المعامل، المشتل، ابي غريب، الباب الشرقي، شارع فلسطين)"، مبينة انه "تم خلال المداهمات تحرير احد المخطوفين".