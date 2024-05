2024-05-28 11:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: وجهت مديرية بيئة ذي قار، اليوم الثلاثاء، اربعة ٲنذارات لانشطة مخالفة خلال شهر ايار، لمخالفتهم المتطلبات البيئية. وذكرت المديرية في بيان، تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، أنها “وجهت أربعة إنذارات لأنشطة مخالفة خلال شهر أيار، لمخالفتهم المتطلبات البيئية”. وأوضحت، أن “هذه الإجراءات القانونية تم اتخاذها بحق الأنشطة المخالفة...

The post لمخالفتهم الضوابط.. بيئة ذي قار تنذر عددا من المشاريع في المحافظة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.