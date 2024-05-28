2024-05-28 11:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أشادت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، إلينا رومانوسكي، الثلاثاء، بقيام العراق بالمصادقة رسميا على نظام الدفع الإلكتروني في نهاية شهر نيسان الماضي. “أخبار رائعة”، هكذا وصفت رومانوسكي المصادقة عبر تدوينة على منصة “اكس”. ورأت أن “هذه الخطوة ستُمهد الطريق لنظام مالي حديث ونمو اقتصادي”، مشيرة إلى أنها “جهد مشترك من قبل الوكالة الامريكية للتنمية […]

ظهرت المقالة السفيرة الأمريكية تشيد بمصادقة بغداد على نظام الدفع الإلكتروني: “أخبار رائعة” أولاً على ايشان.