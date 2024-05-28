جنايات القادسية: السجن خمس عشرة سنة بحق مدانة عن جريمة اختلاس مبالغ مالية

2024-05-28 12:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الديوانية

أصدرت محكمة جنايات القادسية، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدانة عن جريمة اختلاس مبالغ مالية في مديرية زراعة الديوانية.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدانة تعمل امين صندوق في مديرية زراعة الديوانية قامت بأختلاس ايرادات ايجار الاراضي الزراعية لسنة 2022".

وأضاف أن"الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 315 / الشق الثاني من قانون العقوبات".