اليوم .. 7 لقاءات لحساب الجولة (25) من دوري المحترفين لكرة الصالات

2024-05-28 12:06:03 - المصدر: واع

بغداد - واعيحلّ فريق الشرطة اليوم الثلاثاء ضيفاً ثقيلاً على نظيره الشرقية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري المحترفين لكرة الصالات، التي ستشهد أيضاً إقامة 6 لقاءات أخرى في بغداد وبقية المحافظات.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية أن "فريق الشرطة يطمح إلى تحقيق فوز آخر يواصل من خلاله الضغط على المتصدر وتقليص فارق النقاط بينهما".وأضاف أن "فريق نفط الوســط ثالث الترتيب سيواجه مستضيفه بلديــة البصرة سعياً منه بكسب النقاط الكاملة، معولاً على خبرة لاعبيه في حسم المباريات لصالحه، في المقابل يبدو أن أصحاب الدار أمام مهمة صعبة لاسيما أنه لا يمتلك في سجله سوى 7 انتصارات".وبين أن "المواجهة الثالثة التي ستحتضنها قاعة الزبير ستجمع الوافد الجديد فريق الموارد المائية الرابع وغاز الجنوب الثامن في قاعة الزبير، ويرغب الأول بقيادة مدربه الشاب ياسر حميد في إثبات جدارته وتعويض خسارة الجولة الماضية، بينما يتطلع لاعبو الجنوب إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور بغية خطف العلامة الكاملة والاقتراب أكثر من فرق المقدمة". وفي بقية مباريات اليوم سيلاقي القوة الجوية الشباب البصري، ويلاعب أمانة بغداد نظيره الدفاع الجوي، في حين يواجه آليات الشرطة منافسه الحشد الشعبي، بينما يحل نينوى ضيفاً على المصافي، وسيكون المتصدر نفط البصرة في حالة انتظار .