الحكيم يشيد بجهود الحكومة في ملفي مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال

2024-05-28 12:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أشاد زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، بجهود الحكومة العراقية في ملفي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال الحكيم وفق بيان لمكتبه الإعلامي تلقته "بغداد اليوم"، ان" مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، اعتمدت في اجتماعها العام المنعقد في مملكة البحرين، تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق والذي يعكس التزام العراق القوي بتنفيذ المعايير الدولية لمكافحة الجريمة المالية".

وأضاف، إننا" إذ نبارك هذه الجهود نؤكد ضرورة العمل على تعزيز التعاون الدولي وتحسين آليات التحقيق والملاحقة للجرائم المالية والإرهابية.