السوداني يستقبل رئيس لاليغا الإسبانية

2024-05-28 12:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، رئيس رابطة دوري المحترفين الاسباني بكرة القدم، خافيير تيباس.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، أن "السوداني استقبل، اليوم الثلاثاء، رئيس رابطة دوري المحترفين الاسباني بكرة القدم (لاليغا)، خافيير تيباس والوفد المرافق له".

واضاف ان "السوداني رحب بزيارة وفد الرابطة في بغداد، وجدداً التأكيد على دعم الحكومة للاتحاد العراقي لكرة القدم، وعموم النشاط الرياضي"، مبينا انه "جرى التباحث في أوضاع الرياضة العراقية وسير أنشطة الدوري الكروي العراقي، وسبل تطويره".

وأكد السوداني بحسب البيان، أنّ "دعم مستويات الدوري جزء من الالتزام بما ورد في برنامجها بشأن رعاية الشباب والرياضة، وتقديم المزيد من الإسناد لهذا القطاع"، موضحا انه "اطلع على ما جرى تنفيذه في مسار تطوير دوري المحترفين، ضمن العقد الذي أُبرم مع الرابطة في هذا المجال".

وبين السوداني أن "الرياضة وأنشطتها محور أساس في صورة العراق أمام العالم، مثلما هي ركيزة لنشاط اقتصادي محرك للطاقات، وإيجاد الفرص واكتشاف المواهب ورعايتها، خاصة أن الشعب العراقي محبّ للرياضة وفعالياتها".

من جانبه، أشاد تيباس بـ"ما توفره الحكومة من دعم مستمر للأنشطة الرياضية، وكرة القدم بصورة خاصة"، مؤكداً أن "الكرة العراقية تشهد تطوراً ملموساً، وأن جهود رعايتها وتطويرها تسير بالمسار الصحيح".



