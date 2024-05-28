رئيس الوزراء: دعم مستويات الدوري جزء من الالتزام بما ورد في البرنامج الحكومي

2024-05-28 12:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، عن أن دعم مستويات الدوري جزء من الالتزام بما ورد في البرنامج الحكومي، فيما أكد رئيس رابطة دوري المحترفين الإسباني بكرة القدم (لاليغا) خافيير تيباس أن الكرة العراقية تشهد تطوراً ملموساً.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم رئيس رابطة دوري المحترفين الاسباني بكرة القدم (لاليغا)، خافيير تيباس والوفد المرافق له".

وجدد رئيس الوزراء "على دعم الحكومة للاتحاد العراقي لكرة القدم، وعموم النشاط الرياضي، مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء التباحث في أوضاع الرياضة العراقية وسير أنشطة الدوري الكروي العراقي، وسبل تطويره".

وأكد أنّ "دعم مستويات الدوري جزء من الالتزام بما ورد في برنامجها بشأن رعاية الشباب والرياضة، وتقديم المزيد من الإسناد لهذا القطاع".

واطلع رئيس الوزراء "على ما جرى تنفيذه في مسار تطوير دوري المحترفين، ضمن العقد الذي أُبرم مع الرابطة في هذا المجال".

وبين السوداني أن "الرياضة وأنشطتها محور أساس في صورة العراق أمام العالم، مثلما هي ركيزة لنشاط اقتصادي محرك للطاقات، وإيجاد الفرص واكتشاف المواهب ورعايتها، خاصة أن الشعب العراقي محبّ للرياضة وفعالياتها".

من جانبه، أشاد تيباس "بما توفره الحكومة من دعم مستمر للأنشطة الرياضية، وكرة القدم بصورة خاصة، مؤكداً أن "الكرة العراقية تشهد تطوراً ملموساً، وأن جهود رعايتها وتطويرها تسير بالمسار الصحيح".