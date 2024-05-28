2024-05-28 12:30:08 - المصدر: منصة إيشان

جدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، المطالبة بطرد السفيرة الأميركية، إلينا رومانوسكي، وإغلاق السفارة في بغداد. الصدر شدد عبر تدوينة مطولة على منصة “اكس” على أن تتم هذه المطالبة بالطرق الدبلوماسية “دون إراقة دم لكي نظهر خلقنا وسلميتنا أمام إرهابهم ووقاحتهم”. بحسب الصدر فإن هذا المطلب يأتي على خلفية دعم الكيان، الذي هاجمه قائلا: “بنو […]

ظهرت المقالة الصدر يطالب بطرد رومانوسكي وغلق السفارة الأمريكية “دون إراقة دم” أولاً على ايشان.