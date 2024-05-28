تأهيل أرضية ملعب الزوراء وإنبات العشب الصيفي

2024-05-28 13:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأشرفت ملاكات وزارة الشباب والرياضة على أعمال الصيانة وتأهيل أرضية ملعب الزوراء الرياضي.ونقل بيان لوزارة الشباب والرياضة تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع) عن مسؤول مكتب المهندس المقيم رئيس مهندسين نزار علي أن "عملية الإنبات للعشب الصيفي لأرضية الملعب تمت بنجاح، ومعها تأهيل الأرضية المتضررة من زخم المباريات".وأضاف أن "أعمال القص والتسميد والرش للأرضية تجري صباحاً أو بعد غروب الشمس بسبب ارتفاع درجة الحرارة، فضلاً عن أعمال التنظيف المستمرة التي تنفذ في الغالب بعد انتهاء المباريات، حيث يستقبل الملعب مباراتين أسبوعياً ضمن دوري نجوم العراق".وأوضح أن "تحديث وصيانة المنظومة الكهربائية وشبكة المياه داخل الملعب يتم التحقق منها أسبوعياً".