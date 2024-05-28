2024-05-28 13:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت سفارة جُمْهُوريَّة العراق لدى أنقرة ، اليوم الثلاثاء، عن تسيير رحلات طوعيّة للمواطنين العراقييّن المتواجدين في تركيا الراغبين في العودة إلى العراق.وقالت السفارة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "سفارة جُمْهُوريَّة العراق لدى أنقرة، تعلن وبالتنسيق مع مكتب وزارة الهجرة والمهجرين العراقيَّة، ودائرة الهجرة التركيَّة عن تسيير رحلات طوعيّة للمواطنين العراقييّن المتواجدين في الجُمْهُوريَّة التركيَّة المُسجَّلين على (UN)، والراغبين في العودة الطوعيّة إلى العراق".وأضافت أنه "على المواطنين الراغبين في العودة الطوعيّة إرسال المعلومات: ( الاسم الثلاثيّ وعنوان السكن ونسخة من الجواز ورقم الهاتف) على الرقم WhatsApp / 00905345613210".