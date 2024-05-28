المالية النيابية تدعو البنك الدولي لتقديم روئ وأفكار جديدة لمشروع طريق التنمية

2024-05-28 13:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، مع وفد البنك الدولي مشروع طريق التنمية وقطاع الطاقة بالعراق، فيما دعا العطواني الوفد الى تقديم روئ وأفكار جديدة للمشروع.وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه، للتباحث بشأن دعم مشروع طريق التنمية وقطاع الطاقة بالعراق".وأضاف البيان أن "اللقاء استعرض الرؤية الاقتصادية لمشروع طريق التنمية وأهميته الاستراتيجية في تنشيط حركة الاستثمار وتعظيم الإيرادات غير النفطية وتوفير فرص العمل".وتابع: "كما بحث الدعم متعدد المراحل الذي يقدمه البنك الدولي لمشروع طريق التنمية، بما في ذلك تحديث وتأهيل شبكة السكك الحديدية الحالية وربطها من جنوب العراق مروراً بالشمال ووصولاً الى تركيا، فضلاً عن مناقشة الدعم المستمر من البنك الدولي لقطاع الطاقة بالعراق خاصة في ما يتعلق بتعزيز شبكة الكهرباء وتطوير الطاقة المتجددة والربط الإقليمي".ودعا العطواني وفد البنك الدولي إلى "تقديم روئ وأفكار جديدة بشأن تحقيق الاستثمار الأمثل لهذا المشروع الضخم الذي من المؤمل أن يجعل العراق ممراً اقتصادياً يربط آسيا بأوروبا".وأكد على "ضرورة أن تكون البنى التحتية لطريق التنمية بيد الحكومة، لكي لا يكون هذا المشروع المهم الذي يربط العراق بدول العالم خاضعا للتأثيرات".