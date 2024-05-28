الخارجية: حجم التبادل التجاري مع الصين تجاوز الـ50 مليار دولار خلال عامين

2024-05-28 13:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد سليمأعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن حجم التبادل التجاري مع الصين تجاوز الـ50 مليار دولار خلال عامين، فيما أكدت السفارة الصينية في العراق أن طريق التنمية سيصب في مصلحة العراق والصين.وقال وكيل وزير الخارجية لشؤون التخطيط السياسي هشام العلوي لوكالة الأنباء العرقية (واع)، إن "العلاقات العربية الصينية مهمة، إذ وصل حجم التعاون المالي الى نحو 400 مليار دولار"، لافتاً الى أن "الصين هي أكبر شريك تجاري وحجم التبادل تجاوز الـ50 بالمئة".وأضاف أن "حجم التبادل التجاري بين العراق والصين خلال العامين الماضيين بلغ أكثر من 50 مليار دولار"، مشيراً الى أن "هناك تعاوناً متطوراً بين بكين وبغداد في مجال النفط والغاز بالإضافة الى الطاقة المتجددة".وأكد على "أهمية مشروع طريق التنمية وتكامله بما يسهم في تعزيز دور العراق بالمنطقة وزيادة التكامل الاقتصادي الذي سينعكس إيجاباً على تطوير هذا القطاع والقطاعات الأخرى غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والخدمات بما يساعد في تحقيق أولويات التعاون بين البلدين".فيما أكد السفير الصيني في العراق (تسوي وي) لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هناك اهتماماً كبيراً من العراقيين يركز على العلاقات العراقية - الصينية والعلاقات العربية"، مبيناً أن "الجانب العراقي هو عضو مهم جداً في جامعة الدول العربية، ونرى نفس الاتجاه لتطور العلاقات الصينية العراقية والعلاقات الصينية العربية".وذكر أن "طريقي التنمية والحرير مكملان لبعضهما وسيصبان في مصلحة العراق والصين".