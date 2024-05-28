محافظ نينوى يعلن انطلاق مشروع تطوير ضفة نهر دجلة في الموصل

2024-05-28 13:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل يوم الثلاثاء، انطلاق مشروع تطوير ضفة النهر الممتدة من كورنيش الجوسق والدندان وصولا للجسر القديم في مدينة الموصل.

وقال الدخيل لوكالة شفق نيوز؛ ان "المرحلة الاولى لتطوير ضفة النهر في الجانب الايمن انطلقت بغية تطوير منطقة الكورنيش الممتدة على ضفة النهر في الجانب الايمن من الموصل".

وأوضح الدخيل أن "حملة التطوير ستمتد من كورنيش الجوسق ثم كورنيش الدندان مروراً بجسر الحرية وحتى الجسر القديم"، مبينا أن التطوير "سيكون بالتكسية الحجرية لزيادة جمالية المنطقة التي أصبحت متنفساً للأهالي في الجانب الايمن من الموصل".

ويعد كورنيش الجوسق والدندان من المشاريع التي نفذت في الفترة الاخيرة لتزيد من جمالية ضفة النهر في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، وأصبحت متنفساً للأهالي في تلك المنطقة والمناطق الأخرى.