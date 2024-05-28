2024-05-28 13:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي،أن موقف العراق في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات كان بارزاً.وقال الركابي، في تدوينة له على منصة (أكس)، تابعتها وكالة الأنباء العراقية(واع): إن"موقف العراق في منتدى القمة العالمي لمجتمع المعلومات المنعقد في جنيف كان بارزاً من خلال كلمة وزيرة الاتصالات هيام الياسري ".وأضاف الركابي أن" مشاركة وفد هيئة الإعلام والاتصالات في المنتدى جاء للتأكيد على رصانة المحتوى الهادف ومواجهة الاختراق ونشر المحتوى التحريضي وصيانة المنظومة الأخلاقية للمجتمعات.