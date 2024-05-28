بعد تحديد المقاعد الخمسة .. التركمان يقررون المشاركة في انتخابات كوردستان

2024-05-28 13:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال وزير الإقليم لشؤون المكونات آيدن معروف، يوم الثلاثاء، إن المكون التركماني قرر المشاركة في الانتخابات التشريعية في اقليم كوردستان.

وكان المكون التركماني قد قرر مقاطعة الانتخابات في الإقليم بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي قضى بإلغاء المقاعد الـ11 للمكونات في قانون انتخابات برلمان كوردستان.

وذكر معروف في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، أنه "بعد تحديد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المقاعد الخمسة للمكونات، فإنهم سيشاركون في عملية انتخابات برلمان كوردستان المقبلة".

وأضاف أن المكونات في كوردستان ترفض هذا القرار وتطالب بإجراء مراجعة أكثر عليه، ومنح المزيد من الحقوق للتركمان، وكذلك الأديان والطوائف الأخرى، مستدركا القول: لكن المكونات مستعدة للمشاركة في العملية الانتخابية، وتدعو جميع الأحزاب السياسية الأخرى للمشاركة.

و قررت الهيئة القضائية للانتخابات، منح مكونات الإقليم خمسة مقاعد في برلمان كوردستان من أصل 100 حال خوضهم التنافس الإنتخابي وعلى النحو الآتي: مقعدان في محافظة أربيل، ومثلهما في محافظة السليمانية، ومقعد واحد في محافظة دهوك.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في مطلع شهر أيار الجاري، امراً ولائياً بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024.

وذكر بيان لاعلام المحكمة الاتحادية العليا ؛ أن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت هذا اليوم الموافق 7 /5 /2024 الطلب المقدم من رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان / العراق المتضمن إصدار أمر ولائي في الدعوى المرقمة ( 126 / اتحادية / 2024) لحين البت بالدعوى".

واضاف البيان؛ أن المحكمة "قررت إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 التي تنص على ((ثانياً: يتكون برلمان إقليم كوردستان من (100) مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية: - محافظة أربيل/ (34) مقعدا. - محافظة السليمانية/ (38) مقعدا - محافظة دهوك/ (25) مقعدا - محافظة حلبچة/ (3) مقاعد.)) إلى حين حسم الدعوى وذلك لتلافي ما يترتب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلاً".

وجاء هذا القرار بعد دعوى رفعها رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني طالب فيها بإيقاف إجراءات المفوضية بخصوص انتخابات اقليم كوردستان.

وقرر مجلس القضاء الاعلى في العراق، يوم 16 من شهر أيار الجاري، قبول الطعن بتعليق الإجراءات الفنية والمالية لانتخابات اقليم كوردستان.