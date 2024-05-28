2024-05-28 13:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أنتج العراق أكثر من 400 ألف طن من فاكهة الرقي للعام الماضي 2023 وفقا لإحصاءات لموقع وورلد بوبيوليشن ريفيو الأمريكي.

وأضاف الموقع الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان اكثر الدول انتاجا للرقي في العالم هي الصين وتركيا في المرتبة الاولى والثانية 60.1 مليون طن و3.5 مليون طن على التوالي، وتذيلت مصر وفيتنام في المرتبة التاسعة والعاشرة بـ 1.5 مليون طن و1.5 مليون طن على التوالي.

وتابع ان الدول التي تصدرت قائمة منتجي الرقي عربيا للعام الماضي، الجزائر ومصر بنحو 2.3 مليون طن و1.5 مليون طن، فيما جاءت المغرب ثالثا بنحو 670 ألف طن، فيما احتلت السعودية المرتبة الرابعة بـ 520 الف طن، تلتها تونس خامسا بـ450 ألف طن.

وجاء العراق سادسا بـ420 ألف طن، وحلّت سوريا سابعا بـ320 الف طن، تلتها ليبيا ثامنا بـ230 ألف طن، فيما تذيلت اليمن والأردن بـ140 ألف طن و100 ألف طن.