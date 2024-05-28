الحكيم يوجه رسالة للفصائل الفلسطينية ويحمل المجتمع الدولي مسؤولية ما يجري في غزة

2024-05-28 13:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حمل رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، المجتمع الدولي والعالم الإسلامي مسؤولية دعم القضية الفلسطينية.

وذكر مكتب الحكيم في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس تحالف قوى الدولة تفقد الجرحى الفلسطينيين الراقدين في مستشفى مدينة الطب ببغداد"، مبينا ان "الحكيم أشاد بالمعنويات العالية للجرحى من الرجال والنساء والأطفال الذين ينشدون العودة إلى بلدهم منتصرين و مرفوعين الرأس".

وقال الحكيم بحسب البيان، إن "الزيارة في أيام حزينة وعصيبة على الشعب الفلسطيني حيث سقوط عدد من الشهداء في مخيم رفح بعد استهداف الكيان الإسرائيلي الغاصب للمخيم في عملية تجاوز فيها كل الأعراف والتقاليد الدولية في الحروب".

وأضاف ان "الكيان الإسرائيلي يمارس إبادة جماعية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني" مؤكدا ان "القتل العشوائي الذي يحصل يجعلنا أمام مسؤوليات كبيرة في العالم الإسلامي والمجتمع الدولي بأن نقف موقف المساندة والنصرة والدعم للقضية الفلسطينية بشكل عام ولغزة الصامدة بشكل خاص".

وتابع الحكيم ان "الزيارة في ذكرى تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في هذا اليوم هي رسالة لكل الفصائل الفلسطينية أن تتوحد وتتعاون مع بعضها وتتكامل لتحقيق النصر الكبير والوقوف بوجه الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة".

وأشار الى ان "موقف العراق المساند والداعم والمناصر لفلسطين ولقضية شعبها بكل ما أوتي من قوة في كل المجالات السياسية والإعلامية والإغاثية والدعم والإسناد الممكن توفيره لنصرة الشعب الفلسطيني".