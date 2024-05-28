رئيس تحالف العزم يستقبل السفير البريطاني في "أول زيارة له خارج بغداد"

2024-05-28 13:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

استقبل رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، السفير البريطاني في العراق، ستيفن هيتشن في مدينة سامراء، باول زيارة يجيريها الاخير خارج العاصمة بغداد.

وذكر تحالف العزم في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيسه مثنى السامرائي إستقبل السفير البريطاني في العراق، ستيفن هيتشن، في مدينة سامراء اليوم الثلاثاء، ورحب بفي مدينة سامراء"، مؤكداً أن "هذه المدينة منفتحة على الجميع وهي مثابة تاريخيّة وسياحية ودينية وثقافية مهمة".

وأضاف ان "السفير هيتشن أشاد خلال اللقاء، بفرصة زيارة هذه المدينة العريقة واعرب عن سعادته بوجوده فيها"، مؤكداً "دعم بلاده لجهود الحكومة العراقية للنهوض بالواقع الخدمي في العراق واستتباب الأمن في المنطقة".

واشار البيان الى ان "اللقاء حضه كل من النائب الأول لمحافظ صلاح الدين هاشم عزاوي، وعضو مجلس المحافظة الشيخ كامل عباس الأشرف، وعميد كلية الهندسة، وقائممقام القضاء، والقيادية في تحالف العزم كميلة الياسين".