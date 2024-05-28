مصرع وإصابة 10 اشخاص بحادثي سير منفصلين في ديالى وبابل

2024-05-28 13:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، بمصرع وإصابة 10 اشخاص بحادثي سير منفصلين في محافظتي ديالى وبابل.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "شخصين احدهما طفل لقي مصرعهما، وأصيب اثنين اخرين بحادث سير مروع على طريق كركوك- بغداد قرب ناحية العظيم شمال ديالى".

وأضاف ان "منتسبين اثنين لقي مصرعهما و إصيب أربعة اخرين احدهم بحالة حرجة جراء حادث سير في ناحية الحمزة جنوبي محافظة بابل".

وبين المصدر أنه "في كلا الحادثين تم نقل المصابين الى المستشفى، فيما وضعت جثث القتلى في دائرة الطب العدلي تمهيدا لتسليمها لذويهم".