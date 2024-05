2024-05-28 13:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: رأى نائب محافظ ذي قار ماجد العتابي، اليوم الثلاثاء، أن أزمة البنزين في المحافظة متجددة وليست أزمة تمر بها المحافظة لأول مرة. وقال العتابي في لقاء لـ”الناصرية بودكاست”، إن “أزمة البنزين ليست موجودة فقط في ذي قار بل تعاني منها العديد من المحافظات بسبب الاستهلاك في الوقود...

The post نائب محافظ ذي قار لـ[الناصرية بودكاست]: أزمة البنزين تتجدد في كل عام appeared first on شبكة اخبار الناصرية.