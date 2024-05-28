النفط: إنتاج 5 ملايين برميل ماء (تحلية البحر) ضمن مشروع الجنوب المتكامل في البصرة

2024-05-28 14:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أوضحت شركة نفط البصرة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل مشروع الجنوب المتكامل ضمن مشاريع شركة توتال الفرنسية، فيما أشارت إلى أن الأعمال تسير بوتيرة عالية من السرعة.

وقال مدير عام شركة نفط البصرة باسم عبد الكريم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أعمال مشروع الجنوب المتكامل أحد مشاريع شركة توتال الفرنسية، تسير بوتيرة عالية من السرعة كاستثمار لحقل الأرطاوي، وكذلك بالنسبة لموضوع الكهرباء لانتاج 1000 ميغاواط، تم إكمال جميع الإجراءات التي تخص الأراضي والموافقات الوزارية وحالياً بدأت على أرض الواقع تنفيذ أعمال الكشف وإزالة الألغام وتحديد المساحة المطلوبة لهذا المشروع".

وأضاف عبد الكريم، أن "مشروع الجنوب المتكامل مشروع واعد وهو عبارة عن 4 مشاريع، إذ تستقطب هذه المشاريع الكثير من شركات المقاولة للعمل بها"، لافتاً إلى أن "المشاريع الأربعة هي مشروع تطوير حقل الأرطاوي ومشروع تجميع الغاز بحدود 600 مليون قدم مكعب قياسي، وكذلك مشروع ماء البحر ومشروع تنفيذ كهرباء".

وتابع أن "هناك مشروعاً آخر هو مشروع ماء البحر، وحالياً تجري المناقشات الأخيرة التجارية مع المقاول المحال عليه كمحطة لإنتاج الماء بحدود 5 ملايين برميل بالإضافة إلى الاحتياطي لـ 2 ونصف مليون برميل، وكذلك تجري المناقشة مع المقاول الذي سينفذ هذه الأنابيب بطول لا يقل عن 1000 كيلومتر لحقول البصرة وميسان وذي قار".