إقامة ذي قار تخاطب العرب والأجانب في المحافظة: صححوا موقفكم القانوني.. وهذا الموعد

2024-05-28 14:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: دعت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في ذي قار، اليوم الاثنين، المتواجدين من العرب والأجانب داخل المحافظة الى تصحيح موقفهم القانوني بداية الشهر حزيران المقبل. وقال مصدر في إقامة ذي قار ل”شبكة اخبار الناصرية”، إن “على المتواجدين من العرب والأجانب داخل محافظة ذي قار تصحيح موقفهم القانوني،...

