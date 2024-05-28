2024-05-28 15:00:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، أنها ستعترف بدولة فلسطينية تضم الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية. ونقلت وكالة رويترز، تصريحات لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز، في خطاب متلفز أمام مقر رئاسة الوزراء في مدريد، قال فيها: “لن نعترف بأي تغييرات على حدود 1967 ما لم تتفق عليها جميع الأطراف”. […]

ظهرت المقالة إسبانيا تعترف رسمياً بدولة فلسطين وإسرائيل تتهمها بالتحريض على “إبادة اليهود” أولاً على ايشان.