نينوى.. الدفاع المدني يكافح حريقا اندلع في زمار ويخمد آخر في بعشيقة

2024-05-28 15:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تكافح فرق الدفاع المدني في نينوى يوم الثلاثاء، حريقاً اندلع بارض زراعية في ناحية زمار شمال غرب الموصل.

وقال مصدر في الدفاع المدني في نينوى لوكالة شفق نيوز ان "فرق الإطفاء تحاول اخماد حريق اندلع بارض زراعية في ناحية زمار ضمن محافظة نينوى بالقرب من قرية بردية".

وأوضح المصدر؛ أن "ست فرق اطفاء توجهت لموقع الحادث وواجهت صعوبة بالدخول الى موقع الحريق في بادئ الأمر بسبب طبيعة المنطقة الجبلية".

وفي بعشيقة؛ أخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع بارض زراعية في ناحية بعشيقة شرق الموصل.

وقال مصدر في الدفاع المدني لوكالة شفق نيوز ان فرق الدفاع المدني أخمدت الحريق الذي نشب في حقل للحنطة في منطقة بايبوخت في ناحية بعشيقة بعد فترة وجيزة من الحريق.