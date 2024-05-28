فريق الجهد الخدمي يفتتح حي المعسكر ببغداد بعد إنجاز أعمال تأهيله

2024-05-28 15:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

افتتح فريق الجهد الخدمي، اليوم الثلاثاء، حي المعسكر ببغداد، فيما بين أنه تم إنجاز أعمال تأهيله.

وقال رئيس الفريق جابر الحساني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم اليوم افتتاح حي المعسكر التابع لبلدية الغدير ببغداد"، مبيناً أن "ذلك تم بتوجيه ومتابعة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في إنجاز المشاريع الخدمية".

وأضاف أن "أعمال التأهيل في حي المعسكر، إكساء الشوارع وانشاء البنى التحتية لشبكة الماء والمجاري لأكثر من 50 شارعاً بين رئيسي وفرعي عبر الجهد الخدمي والهندسي لشركة حمورابي".

وحضر الافتتاح كل من المستشار الفني لرئيس الوزراء ضياء الدين ناظم ومستشار شؤون المواطنين قاسم الظالمي ومدير عام شركة حمورابي عبد الرزاق المالكي ومسؤول فريق الجهد الخدمي ببغداد، فضلاً عن عضو فريق الجهد وليد الساعدي وعدد من المسؤولين والفنين والمهندسين ووجهاء وشيوخ المنطقة.