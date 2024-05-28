البنك المركزي يعلن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإقراض

2024-05-28 15:30:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ نصار الحاجأعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإقراض، فيما أشار إلى أن الاستراتيجية أسهمت بزيادة الائتمان لأكثر من 7 تريليونات دينار.وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البنك المركزي أعد الاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي في العراق 2024 -2029"، مبيناً أنها "ستسهم في تقليص فجوة الائتمان للقطاع الخاص عن طريق جذب الودائع ومنح القروض للمشاريع الإنتاجية المختلفة".وأضاف أن "نجاح الاستراتيجية يعتمد على تعاون المؤسسات الحكومية المختلفة منها وزارات التجارة والتخطيط والعمل والعدل، وكذلك اتحاد الصناعات العراقي والقطاع الخاص في التعاون والعمل المشترك في تحقيق الأهداف".وأشار الى "اسهام الاستراتيجية بزيادة حجم الائتمان بأكثر من 7 ترليونات دينار، الى جانب توفير التمويل الضروري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما عن طريق مصرف (ريادة) المزمع تأسيسه من القطاع الخاص".وأضاف أن "الفرص كبيرة في العراق لنجاح هذه الاستراتيجية من خلال الخطط الحكومية المختلفة لتنشيط القطاع الخاص وإصلاح القطاع المالي"، منوهاً "بتشكيل لجنة مختصة في البنك المركزي لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة المختصة".