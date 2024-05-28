تأجيل الانتخابات يخالف المعاهدات الدولية

2024-05-28 15:48:07 - المصدر: قناة الثامنة

تؤكد المعاهدات الدولية على عدم تأجيل الانتخابات، الا في ظروف محدودة للغاية مثل الحروب والكوارث الطبيعية والبشرية. ثبت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، الحق في التصويت وإجراء الانتخابات في موعدها. وبحسب المعاهدات الدولية فأن قرار تأجيل الانتخابات ومنع حق التصويت، حتى بشكل مؤقت، هو قرار حساس ولا ينبغي اتخاذه إلا في ظروف محدودة للغاية. وتسببت الأزمات الكبرى في القرون السابقة، مثل الحروب العالمية أو الحروب الأهلية والكوارث الطبيعية والبشرية، والقضايا الفنية واللوجستية، بتأجيل الانتخابات، اما في التاريخ الحديث فقد اصبحت الفيروسات القاتلة سببا في تأجيلها. جمهورية الكونغو الديمقراطية أجلت في عام