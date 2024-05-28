2024-05-28 15:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الثلاثاء، التحضير لعقد مؤتمر الانتربول الدولي في بغداد، وتهيئة مستلزمات نجاحه، وأهمية التعاون بين الهيئة والوزارة في ملف تسليم المطلوبين.

وقال المكتب الإعلامي للهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، بحث مع وزير الداخليَّة عبد الأمير الشمري التحضير وتهيئة مُستلزمات عقد مؤتمر الإنتربول الدوليّ الذي سيُقام في العاصمة بغداد".

ولفت إلى أن "حنُّون والشمري أكَّدا، خلال الاجتماع الذي ضمَّهما في مقرّ وزارة الداخليَّة، أهميَّة المؤتمر المُزمع عقده خلال الأشهر المقبلة؛ لحاجة العراق للدعم الدوليّ في تسليم المُدانين بقضايا الفساد الذين تُوفِّرُ لهم بعض الدول ملاذاتٍ آمنة، مشيرين إلى المحاور الرئيسة التي يمكن أن يشتمل عليها المؤتمر، كتوسيع مجالات التعاون وبحث رفع مستوى التحرّي عن الجرائم الماليَّة وإشراك أجهزة مكافحة الفساد فيه".

وبيّن أن "حنون والشمري نوَّها بمضاعفة التعاون والتنسيق بين دائرة الاسترداد في الهيئة ومُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة التي أفضت في الأشهر المُنصرمة إلى تيسير عمليَّة تسليم بعض المطلوبين في قضايا الفساد الإداريِّ والماليِّ الذين يقيمون خارج العراق، ومتابعة مُذكَّرات القبض الدوليَّة (النشرة الحمراء) وإذاعة البحث الصادرة بحقِّهم".

وتابع: "تمَّ خلال اللقاء التشديد على تكثيف التعاون بين مُؤسَّسات الدولة والأجهزة الرقابيَّة في عمليَّة مكافحة الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه، ودور التحوُّل الرقميّ وأتمتة المُؤسَّسات في تقليص الفساد، والتنبيه إلى ضرورة ترسيخ ثقافة النزاهة والحفاظ على المال العام، ونشر الأخلاق والعادات المحمودة بين أفراد المجتمع، ومُناهضة السلوكيَّات المُنحرفة، ومنها سرقة المال العام والتجاوز على ممتلكات الدولة،واقتراف جرائم الرشوة والتزوير والاحتيال".