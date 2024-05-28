وزير الصحة خلال قمة جنيف: ندعم القضية الفلسطينية ولدينا الاستعداد لاستقبال وجبات أخرى من الجرحى والمرضى الفلسطينيين للعلاج في العراق

2024-05-28 16:18:07 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح

أكد وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي ، اليوم الثلاثاء، على دعم القضية الفلسطينية ، فيما طالب بموقف أممي موحد لوقف إطلاق النار الفوري والشروع بحملة عالمية لاغاثة قطاع غزة.

وقال الحسناوي في كلمة له خلال الدورة 77 للجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية التي عقدت في جنيف: "ندعم القضية الفلسطينية ونؤكد جهوزية العراق للعمل بمنهج الصحة للجميع والجميع من اجل الصحة"، مطالباً بـ"موقف أممي موحد لوقف إطلاق النار الفوري والشروع بحملة عالمية لاغاثة قطاع غزة".

وأضاف: "استقبلنا الوجبة الأولى من الجرحى والمرضى الفلسطينيين للعلاج في العراق بناء على توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مؤكداً "الاستعداد لاستقبال وجبات أخرى".

وأشار إلى أن "برنامج الحكومة العراقية وضع الصحة ضمن أولوياته من خلال موازنة عادلة ساهمت بتوفير الادوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الحديثة للمؤسسات الصحية بمختلف اختصاصاتها"، منوهاً إلى أن "الرعاية الصحية الأولية في العراق تحظى باهتمام بالغ اضافة الى الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة وسرطان الثدي مع تقديم الخدمات العلاجية اللازمة في جميع محافظات العراق".

وتابع أن "الحكومة العراقية اولت اهتماما خاصا ببرامج الوقاية والتأهيل والعلاج ودمج المؤهلين في المجتمع بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات ومنظمة الصحة العالمية".

ولفت إلى أن "وزارة الصحة العراقية تمكنت وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من خفض نسبة وفيات الأمهات خلال العشرين سنة الماضية بحدود 70 % للامهات و50% لوفيات الاطفال"، مبيناً أن "العراق حافظ وللسنة التاسعة على التوالي على خلوّه من شلل الأطفال، إذ يعد البلد الأول الذي استطاع اتمام عملية الانتقال في شلل الأطفال".