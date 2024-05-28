ضبط كمية هائلة من المخدرات في النجف

2024-05-28 16:24:06 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت وزارة الداخلية ، الثلاثاء، ضبط مليونين ونصف مليون حبة كبتاجون مخدرة في محافظة النجف. وذكر بيان للوزارة أنه"بأوامر القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف وزير الداخلية ،وبعملية استخبارية دقيقة ،تمكنت مديرية العامة لشؤون المخدرات من ضبط مليونين ونصف المليون حبة كبتاجون مخدرة في محافظة النجف ". وأعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق، حصيلة المخدرات والمؤثرات العقلية منذ بداية العام. وقال مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، لوسائل الاعلام إن "هناك إجراءات واسعة تطبقها الوزارة لإقامة نظام دولي لمواجهة خطر المخدرات من خلال مذكرات تفاهم موقعة". وأضاف المحنا، أن "وزارة الداخلية عقدت مؤتمراً لمكافحة المخدرات خلال