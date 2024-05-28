أكثر من 100 حريق يلتهم حقول الحنطة في العراق والدفاع المدني تكشف الأسباب

2024-05-28 16:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مدرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، تسجيل 101 حريق في حقول الحنطة على مستوى العراق خلال الأسابيع الماضية.

وقال مدير إعلام الدفاع المدني العقيد رحمن حسين مهدي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" إجمالي الحرائق المسجلة في حقول الحنطة حتى الان من أقصى البصرة الى أقصى الموصل يصل الى 101 حريق، لافتا الى انها تبقى الأقل قياسا بالسنوات الماضية".

وأضاف ان" 23% من الحرائق سببها شرارة كهربائية ناتجة عن الأسلاك او الحاصدات وهناك أسباب أخرى منها أعقاب السكائر او الطبخ في الحقول او اثناء تفريغ الحنطة ومنها المتعمد، مشيرًا الى ان الأسباب كثيرة لكن يمكن تجاوزها من خلال الالتزام بالإرشادات التي يطلقها الدفاع المدني بشكل مكثف اثناء عمليات الحصاد".

وأشار مهدي، الى ان" فرق الدفاع المدني تؤدي واجباتها على مدار الوقت في الاستجابة السريعة لأي نداء من اجل اخماد الحرائق، مؤكدا بان الالتزام الفعلي الارشادات الوقائية تقلل من حوادث الحريق في نهاية المطاف".

وحددت لجنة الامن والدفاع النيابية، يوم الثلاثاء (21 آيار 2024)، ثلاثة أسباب لتكرار الحرائق في الحقول والمحاصيل الزراعية مع قرب موسم حصاد الحنطة في كل عام.

وقال عضو اللجنة علي البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "أغلب حوادث الحرائق في الحقول والمحاصيل الزراعية، تكون حوادث قضاء وقدر من خلال ارتفاع درجات الحرارة، او بعض الشرارات من الاليات الزراعية وغيرها من الأسباب غير المتعمدة، وهذا ما تثبته كل التحقيقات من قبل الجهات ذات الاختصاص".

وبين، ان "بعض الحرائق تمت بفعل فاعل، خاصة ان داعش الإرهابي عمل أيضا على هذه الحرائق وهناك تحقيقات اثبتت ذلك"، مشيرا الى انه "من غير المستبعد ان هناك جهات عدة لا تريد للعراق الوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي ولهذا هي تدفع نحو بقاء العراق بحاجة للاستيراد وربما هي تقف خلف بعض الحرائق".

وكانت مديرية الدفاع المدني قد أعلنت في 19 نيسان الماضي استكمال خطتها الخاصة لتأمين الحقول الزراعية لمحصولي الحنطة والشعير في عموم المحافظات العراقية بتنسيق عالي المستوى مع الأجهزة الأمنية الماسكة للأرض وبالتعاون مع وزارة الزراعة.