نيجيرفان بارزاني يبحث أوضاع النازحين مع أمير الإيزيديين

2024-05-28 16:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، أوضاع النازحين الايزيديين، وقضاء سنجار، وذلك خلال استقباله أمير الايزيديين في العراق والعالم حازم تحسين بك.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، استقبل اليوم الثلاثاء، حازم تحسين بك، أمير الإيزيديين في كوردستان والعراق والعالم".

وأضاف أن "الجانبين تبادلا وجهات النظر حول وضع الإيزيديين وحقوقهم في إقليم كوردستان والعراق، وشددا على ضرورة تقديم خدمات أفضل للمواطنين الإيزيديين في جميع الجوانب".

ولفت إلى أنه "جرت مناقشة الوضع في سنجار والنازحين الإيزيديين وسبل عيشهم في المخيمات".