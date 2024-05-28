2024-05-28 16:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حددت اللجنة النسويّة في الاتحادِ العراقي لكرة القدم، شهر تموز المقبل موعداً لإقامة منافسات دوري كرة الصالات للسيدات لموسم 2023 - 2024.

وقالت اللجنة النسويّة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن على الأندية التي ترغب في المشاركةِ بالدوري تزويد اللجنة بكتاب تأييد للتأكيدِ على المشاركة، وذلك في موعد أقصاه 15 حزيران المقبل وعلى البريد الإلكتروني للجنة النسوية.

يذكر أن فريق نفط الشمال توج الموسم الماضي بلقبِ دوري كرة الصالات للسيدات، وحل فريقُ الزوراء بالمركزِ الثاني، وفريق القوة الجوية ثالثاً.