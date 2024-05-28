وزير الصحة يدعو لإطلاق حملة عالمية لإغاثة قطاع غزة

2024-05-28 16:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعدعا وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الثلاثاء، إلى إطلاق حملة عالمية لإغاثة قطاع غزة، مؤكدا استعداد العراق لاستقبال المزيد من جرحى الشعب الفلسطيني.وقال الحسناوي في كلمة له على هامش مؤتمر القمة للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بدورتها الـ(77) في جنيف، وتابعتها وكالة الانباء العراقية (واع): إن "العراق يدعم القضية الفلسطينية بشكل مستمر ومبدئي"، مطالباً، "بموقف أممي موحد لوقف إطلاق النار الفوري، والشروع بحملة عالمية لإغاثة قطاع غزة".وأكد وزير الصحة، "استقبلنا الوجبة الأولى من الجرحى والمرضى الفلسطينيين للعلاج في العراق، بناء على توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومستعدون لاستقبال وجبات أخرى".