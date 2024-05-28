وزارة التخطيط تبحث مع ممثلية حكومة الإقليم آلية منح الأرقام الوظيفية

2024-05-28 16:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واععقدت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مُشتركا مع ممثلية حكومة اقليم كردستان في بغداد، لمناقشة آلية منح ارقام وظيفية لمُوظفي الإقليم.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "الاجتماع الذي ترأسته وكيل الوزارة ازهار حسين صالح، بحث آلية منح الأرقام الوظيفية لمُوظفي حكومة اقليم كردستان في المصارف المُعتمدة لدى البنك المركزي العراقي، والإطلاع على المعلومات اللازمة لغرض منح موظفي الاقليم الرقم الوظيفي، وتزويد وزارة التخطيط بالبيانات المطلوبة وفق نموذج الاستمارة الخاصة بالرقم الوظيفي".وأضاف أن "الاجتماع تناول ايضا مناقشة التقنيات المطلوبة والمُستخدمة في التحول الرقمي، والخدمات الرقمية لغرض تبسيط الإجراءات الحكومية لخدمة المُواطنين"، مبينا أنه "جرى الإتفاق على استمرار التنسيق بين الجانبين لغرض إنجاز جميع المُتطلبات اللازمة لمنح الرقم الوظيفي".