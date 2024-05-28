وزير التربية يلغي مقترح اللجنة التحقيقية الخاص بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي

2024-05-28 16:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

قرر وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الثلاثاء، الغاء مقترح اللجنة التحقيقية الخاص بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة التربية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الكتاب المتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول محاسبة اي تربوي يقوم بالتشهير او القذف هو احدى توصيات اللجان التحقيقية المختصة في الوزارة حول مدرسة معينة وليس إعماما للمدارس".

وأكد البيان "حرص ودعم الوزارة للكلمة المهنية الحرة والمخلصة وعدم تقييد حرية الرأي والتعبير"، مشيرا الى أن "ثقتنا كاملة بتحلي الهيئات التعليمية والتدريسية بالصفات التربوية النبيلة التي تتعارض مع الصفات اللامسؤولة وغير الحضارية".