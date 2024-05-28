لابورتا يخطط لعودة مهندس صفقات برشلونة

2024-05-28 16:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يخطط خوان لابورتا، رئيس فريق برشلونة الاسباني، لعودة أحد المسؤولين السابقين إلى إدارة البارسا.

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، فان خوان لابورتا يخطط لإعادة ماتيو أليماني للعمل كمدير لكرة القدم في برشلونة.

وكان أليماني يشغل هذا المنصب منذ مارس/آذار 2021 حتى شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

وأشارت إلى أن لابورتا لا يخطط للتضحية بديكو، المدير الرياضي الحالي، في حالة عودة أليماني، لكن يريد أن يعمل الاثنان معا كما حدث في الصيف الماضي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية: "رغم تخطيط لابورتا لعودة أليماني، لكنه لم يتخذ أي تحرك واضح في هذا الصدد".

وكان أليماني قاد عملية إعادة البناء الرياضي والاقتصادي لبرشلونة منذ عودة لابورتا، حيث لعب دورا مهما في تعظيم الموارد الاقتصادية الشحيحة للنادي، وإبرام الكثير من الصفقات.

وسبق أن ارتبط أليماني بالترشح لمنصب رئيس الاتحاد الإسباني، إضافة إلى ارتباطه بالعمل مع أتلتيكو مدريد.

المصدر: وكالات



