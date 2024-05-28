مجموعة Ferrero تضيء سماء دبي وتطلق مجموعة جديدة من الآيس كريم في دولة الإمارات العربية المتحدة

2024-05-28 17:12:21 - المصدر: مجموعة Ferrero

وتطلق مجموعة جديدة من الآيس كريم في دولة الإمارات العربية المتحدة

عشاق الشوكولاتة في الإمارات يمكنهم الآن الاستمتاع بمنتجات Ferrero الشهية – Kinder Bueno و Kinder Bueno White و Ferrero Rocher - في شكل آيس كريم لذيذ

دبي، الإمارات العربية المتحدة- قامت Ferrero، واحدة من أهم شركات الحلويات وأكبرها في العالم، بإطلاق مجموعتها الجديدة من الآيس كريم في دولة الإمارات العربية المتحدة. واحتفالاً بهذه المجموعة الجديدة – التي تشمل نكهات Kinder Bueno و Kinder Bueno White و Ferrero Rocher و Raffaello – أقامت Ferrero حفلاً رائعاً باللون الأبيض في Feb 30 مضيئة سماء نخلة جميرا في دبي، رمز الابتكار والتجدد. وخلال الحفل، استمتع الضيوف بعرض ضوئي مذهل بالطائرات بدون طيار يجسد تحول مذاق شوكولاتة Ferrero المفضلة إلى آيس كريم تحت سماء دبي الرائعة ليلاً.

استقطب الحدث البارز قائمة ضيوف مرموقة، ضمت شخصيات من وزارة الاقتصاد، إلى جانب شخصيات بارزة من عوالم الأعمال والترفيه والإعلام. ومع الكشف عن شوكولاتة Ferrero الشهيرة في شكل آيس كريم، تمنح هذه العلامة التجارية المميزة عملاءها تجربة فاخرة تتسم بجودة وطعم Ferrero الفريدين.

قال ماورو دي فيليب، المدير الإداري لشركة Ferrero Gulf: "نحن في غاية السعادة لتقديم أول مجموعة من الآيس كريم لعملائنا المميزين في الإمارات. تتمتع Ferrero بخبرة تزيد عن 70 عامًا في صناعة الشوكولاتة. من خلال دخولنا إلى فئة الآيس كريم في الإمارات، نهدف إلى خلق لحظات مميزة من المتعة لعشاق Ferrero في الإمارات وتعزيز التزامنا المستمر بالجودة الممتازة والنكهات الرائعة."

وأضاف دي فيليب: "بفضل هذه المجموعة الجديدة من الآيس كريم، يمكن لعملائنا تلذذ مذاق الشوكولاته المفضلة لديهم من Ferrero في آيس كريم على مدار العام، وخاصة في الأشهر الأكثر حراً التي نحن مقبلون عليها!"

يمثل دخول مجموعة Ferrero إلى سوق الآيس كريم استمرارية لإرثها في الابتكار. لقد عمل مطورو منتجات Ferrero على وصفات الآيس كريم لفترة طويلة، مقدمين سنوات من الإبداع والحرفية والتذوق والاختبار بمساعدة فريق مخلص وملهم.

تُستوحى أعواد الآيس كريم الفاخرة من Ferrero – التي تشمل آيس كريم Ferrero Rocher و آيس كريم Raffaello – من تخصصات Ferrero الفريدة، وتأتي بشكل دائري ومكونات عالية الجودة وطعم متعدد القوام يجمع بين اللذة والرقي.

وتجمع مخاريط Kinder Bueno – التي تشمل Kinder Bueno وKinder Bueno White – بين طعم الشوكولاتة وتجربة الانتعاش في آيس كريم متعدد القوام.