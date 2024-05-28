الشرقاط "متنعمة" بالأمن والنازحون عادوا.. لا خروقات في 2024

2024-05-28 17:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- صلاح الدين

أكد قائمّقام قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين، طارق حمد، اليوم الثلاثاء (28 ايار 2024)، عدم تسجيل أي خروقات أمنية منذ بداية 2024 حتى الآن.

وقال حمد لـ"بغداد اليوم"، إن "الأوضاع الأمنية في الشرقاط مستقرة ولم تسجل أي خروقات منذ بداية 2024"، مبينا أن "التحديات الأمنية انحسرت بنسبة كبيرة على نحو أعطى رسائل طمأنة زادت من معدل عودة الأسر النازحة الى مناطقها".

وأضاف، إن "الشرقاط تقترب من اغلاق ملف النازحين وهي خطوة إيجابية"، لافتا الى أن "اكثر من 1000 أسرة لم تعد حتى الآن والأسباب تتعلق باستقرارها في المناطق التي نزحت اليها".

ولفت الى أن "الاستقرار ساعد في جذب العديد من المنظمات الدولية للعمل وتنفيذ برامج متعددة"، مشيراً الى أن "استقرار الشرقاط لم يأتِ من فراغ بل بسبب التنسيق الأمني بين مختلف التشكيلات وتعاون الأهالي وشعورهم بأهمية الأمن والدفاع عنه".

وتعمل وزارة الهجرة على اغلاق ملف مخيمات النزوح بالكامل في 30 تموز المقبل حيث يوجد حوالي مليون نازح لم يعودوا الى مناطقهم حتى الان، 20% منهم فقط في مخيمات النزوح ومعظمهم من الايزيديين من سنجار، فيما ينتشر الـ80% المتبقون في مساكن خاصة.

وتشهد بعض المناطق مثل سنجار وجرف الصخر وبعض مناطق ديالى وصلاح الدين، رفضا مجتمعيا لعودة بعض النازحين حيث يتهمونهم بان لديهم أبناء او أقارب انضموا الى داعش.